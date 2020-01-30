2020-01-30T18:29:15+03:00
Общество

Стало известно, в каких районах Воронежа и области чаще всего исчезают люди

Всего сейчас ищут 397 человек
Юрий КОЗЛОВ
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Больше всего у полицейских работы по исчезнувшим людям в Левобережном и Коминтерновском районах Воронежа.Больше всего у полицейских работы по исчезнувшим людям в Левобережном и Коминтерновском районах Воронежа.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В региональной прокуратуре огласили статистику по пропавшим без вести за 2019 год. По данным ведомства, до сих пор разыскивают 397 человек. В 2018-м их было больше – 453.

Самым опасным в этом отношении является Левобережный район Воронежа. На данный момент разыскивают 39 его жителей. На втором месте – Коминтерновский (29), на третьем – Советский (27), почти столько же пропавших в Железнодорожном (26). В районах области тройка районов, где больше всего исчезают люди, – Лискинский (20 человек), Новоусманский (14) и Семилукский (13).

В то же время полицейские в 2019 году нашли 2982 пропавших людей. Это более чем вдвое больше, чем в 2018-м (1434).

Сотрудники Следственного комитета возбудили 11 уголовных дел по поводу пропавших людей (в 2018 году – 12). В пяти случаях находили труп (в прошлом году – в четырех).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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