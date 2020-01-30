2020-01-30T18:27:06+03:00
Общество

В Воронежской области закрыли уголовное дело бывшего главы Терновского района

Законность этого решения Следственного комитета проверяют в прокуратуре
Юрий КОЗЛОВ
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Стало известно о том, что закрыли уголовное дело экс-главы Терновского района Ирины Беловой. В Борисоглебском районом отделе регионального СУ СК, видимо, посчитали, что нет достаточных доказательств ее вины. Законность этих действий проверяют в прокуратуре Терновского района.

Чиновницу подозревали в том, что она оказывала давление на пайщиков местных земельных участков, вынуждая сдать их в аренду ООО «Фруктовый сад». Руководителем этой фирмы является ее муж Александр Белов.

Ирина Белова ушла в отставку 21 февраля 2019 года. Официальная причина –проблемы со здоровьем. На посту главы Терновского района ее сменил поэт-чемпион Павел Чибисов.

21 мая Белову задержали и даже направили в Борисоглебский изолятор временного содержания из-за упомянутого выше уголовного дела. Долго экс-чиновница там не просидела.

Время, когда эта женщина руководила районом, спокойным не назовешь. Депутат Андрей Цветков и бизнесмен Сергей Новичихин жаловались на действия бывшего мужа Беловой. Якобы Цветкова избили по его наводке, а на птицефабрику Новичихина совершили «беспредельный» наезд. Депутата вскоре обвинили в сокрытии в декларации о доходах информации о его недвижимости. А на Новичихина и вовсе завели уголовное дело за то, что его работники недополучили зарплаты на 1,2 миллиона рублей.

Точку зрения четы Беловых по этому поводу узнать не удалось. У экс-главы Терновского района вообще был своеобразный, ни на кого не похожий стиль работы с журналистами. Один раз она от них просто убежала через черный ход своего кабинета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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