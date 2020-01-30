2020-01-30T17:34:56+03:00
Происшествия

В Воронежской области директора, оставившего детсад без охраны, оштрафовали на 100 тысяч

Женщина фиктивно оформила на работу сторожем своего мужа
Юрий КОЗЛОВ
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Фиктивно оформив сторожем мужа, заведующая оставила свой детсад без охраны.Фиктивно оформив сторожем мужа, заведующая оставила свой детсад без охраны.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Калачеевский районный суд вынес решение по уголовному делу 35-летней заведующей Заброденского детского сада № 2.

По данным следствия, женщина оформила своего мужа на работу сторожем. С января по июль 2019 года она вносила в табели учета рабочего времени ложные сведения о том, что якобы супруг находился на вахте столько-то часов и передавала их в бухгалтерию для оплаты. В итоге бюджету Калачеевского района был нанесен ущерб на сумму 87 тысяч рублей.

- По версии защиты, муж днем работал в другой компании, а ночью охранял детсад. А заведующая якобы сама сторожила, когда у супруга возникали накладки. Однако данные видеокамер свидетельствуют, что детсад в указанные выше месяцы оставался без охраны, - рассказал помощник прокурора Калачеевского района Иван Ломов.

Заведующую детсадом приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей. При том, что ранее она вернула те самые 87 тысяч, которые начислили мужу. Приговор можно обжаловать в течение десяти суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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