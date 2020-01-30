В Воронеже заменят 600 табличек с адресами домов

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:41:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты проанализировали состояние адресных табличек на домах Воронежа и пришли к выводу, что очень многие из них надо менять. Одни стерлись и стали нечитаемыми, другие поломали. На некоторых домах табличек и вовсе не было.

Уже заменили 280 аншлагов, еще 320 планируют установить до конца февраля. Всего на это потратят более 300 тысяч рублей.

Адресные таблички даже при нынешнем развитии гаджетов с навигаторами по-прежнему нужны. Прежде всего детям, пожилым людям и туристам.

Кстати, сообщаем требования к адресным табличкам. Они должны быть хорошо видимы, размещаться на высоте 2,5–3,5 метров от земли, а, кроме того, читаемы в темное время суток без внутренней подсветки. Несоблюдение этих условий – повод обратиться в обслуживающую дом организацию.

За размещение табличек на домах отвечают собственники зданий. В Воронеже нет практики включения в строку «содержание и текущий ремонт» расходов на замену и эксплуатацию адресных знаков. Тем не менее, российские суды за нарушение правил благоустройства, к которым относится и отсутствие адресных указателей, привлекает к ответственности именно управляющие компании и ТСЖ.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU