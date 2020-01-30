2020-01-30T16:03:30+03:00
Общество

В Воронеже на карантин по гриппу закрыли 47 классов в 11 школах

Данные по заболеваемости в организованных детских коллективах обновляют каждый день
Елена ФЕДЯШЕВА
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Школьники рады внеплановым каникуламШкольники рады внеплановым каникуламФото: из архива «КП»
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По данным на четверг, 30 января, в Воронеже на карантин закрыли 47 классов в 11 образовательных учреждениях. В них количество отсутствующих на занятиях учащихся превысило 20%.

Вот список закрытых классов:

5 классов в СОШ №5

По 1 классу в СОШ №№8, 60,81 и гимназии №2

8 классов в СОШ №77

2 класса в СОШ №35

5 классов в СОШ №102

4 класса в УКВ им.Киселева

6 классов в СОШ №69

13 классов в УВК №1

Как рассказали в мэрии, данные по заболеваемости по каждой школе сверяются ежедневно. При достижении порога заболевших больше 20%, принимается решение о приостановке учебного процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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