В Воронеже на карантин по гриппу закрыли 47 классов в 11 школах
По данным на четверг, 30 января, в Воронеже на карантин закрыли 47 классов в 11 образовательных учреждениях. В них количество отсутствующих на занятиях учащихся превысило 20%.
Вот список закрытых классов:
5 классов в СОШ №5
По 1 классу в СОШ №№8, 60,81 и гимназии №2
8 классов в СОШ №77
2 класса в СОШ №35
5 классов в СОШ №102
4 класса в УКВ им.Киселева
6 классов в СОШ №69
13 классов в УВК №1
Как рассказали в мэрии, данные по заболеваемости по каждой школе сверяются ежедневно. При достижении порога заболевших больше 20%, принимается решение о приостановке учебного процесса.
ИСТОЧНИК KP.RU