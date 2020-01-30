2020-01-30T15:24:57+03:00
Происшествия

Поймали грабителя, отобравшего у воронежца сумку с миллионом

Разбойника нашли в Махачкале
Ярослав ИВАНОВ
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Задержали подозреваемого, который в ноябре 2019-го совершил в центре города разбойное нападение и похитил у воронежца крупную сумму денег.

Инцидент произошел на улице Кардашова, разбойник под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, отобрал у 49-летнего владельца «Субару Форестер» сумку, в которой находилось около миллиона рублей.

- По записям камер видеонаблюдения, расположенных на фасадах близлежащих домов, оперативники установили маршрут передвижения подозреваемого, нашли головной убор, который злоумышленник выбросил в подвал по пути следования. По полученным результатам биологического исследования частиц на нем, сотрудники полиции установили личность предполагаемого подозреваемого. 24-летнего жителя Северо-Кавказского федерального округа задержали в Махачкале. За разбой ему грозит срок до 15 лет, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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