Депутаты Воронежской облдумы обсудили законодательный запрет на продажу снюсов и их аналогов в торговых точках
Председатель регионального парламента Владимир Нетёсов сообщил, что в ближайшее время законодательством может быть установлен полный запрет на реализацию некурительной никотиносодержащей продукции и ответственность за его нарушение
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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов напомнил, что помимо урегулирования этого вопроса на уровне региона, депутатским корпусом областного заксобрания еще в конце прошлого года было принято решение направить обращение в Государственную Думу с предложением внести поправки в федеральное законодательство о запрете продажи никотиносодержащих смесей.
ИСТОЧНИК KP.RU