2020-01-30T15:08:41+03:00
Общество

Под Воронежем раненный во время покушения глава района рвется на работу

Николай Фролов сообщил, что у него в целом все нормально
Юрий КОЗЛОВ
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Николай Фролов.Николай Фролов.Фото: с сайта администрации Рамонского района.
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«Комсомолка» проверила слухи, что глава Рамонского района Николай Фролов, который 26 декабря получил ранения ног (сработало взрывное устройство, прикрепленное к машине), возвращается на работу.

- Разговаривала с Николаем Валерьевичем по телефону. О конкретных сроках выхода на работу он не говорил. Сказал только, что долго уже лежит, все надоело, хочет скорее выписаться. И добавил: «Все нормально, ничего не надо» - рассказала Татьяна Рязанцева, заместитель председателя Совета народных депутатов Рамонского района.

Напомним, глава Рамонского района Николай Фролов после покушения был в сознании. Его отвезла в больницу соседка, чиновника прооперировали. Вскоре после этого силовики расклеили по Воронежу и Рамони фоторобот мужчины, который, предположительно, установил взрывное устройство под машиной Фролова. О возможных мотивах преступления представители правоохранительных органов пока не сообщают.

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Машина Фролова после покушения. Фото: из архива «КП»

Машина Фролова после покушения.Фото: из архива «КП»

ИСТОЧНИК KP.RU

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