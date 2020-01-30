Под Воронежем раненный во время покушения глава района рвется на работу

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:08:41+03:00

Николай Фролов сообщил, что у него в целом все нормально

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«Комсомолка» проверила слухи, что глава Рамонского района Николай Фролов, который 26 декабря получил ранения ног (сработало взрывное устройство, прикрепленное к машине), возвращается на работу.

- Разговаривала с Николаем Валерьевичем по телефону. О конкретных сроках выхода на работу он не говорил. Сказал только, что долго уже лежит, все надоело, хочет скорее выписаться. И добавил: «Все нормально, ничего не надо» - рассказала Татьяна Рязанцева, заместитель председателя Совета народных депутатов Рамонского района.

Напомним, глава Рамонского района Николай Фролов после покушения был в сознании. Его отвезла в больницу соседка, чиновника прооперировали. Вскоре после этого силовики расклеили по Воронежу и Рамони фоторобот мужчины, который, предположительно, установил взрывное устройство под машиной Фролова. О возможных мотивах преступления представители правоохранительных органов пока не сообщают.

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Машина Фролова после покушения.Фото: из архива «КП»

ИСТОЧНИК KP.RU