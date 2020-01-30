2020-01-30T15:22:44+03:00
Звезды

Финалисты западных шоу талантов и "Минуты славы" покажут воронежцам «Шоу Света и Тьмы»

На гастроли приедет коллектив "ЮДИ"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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афиша Event-Hallафиша Event-Hall
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29 февраля в Воронеже в рамках мирового турне выступит группа «ЮДИ» - финалисты проекта Britan’s Got Talent и шоу «Минуты славы», участники America’s Got Talent. Танцевальный коллектив из Томска стал одним из самых нашумевших явлений современной культуры. Команда завоевала зарубежного зрителя. Количество просмотров роликов «ЮДИ» на YouTube насчитывает более 30 миллионов, ведь выступления «ЮДИ» разбивают границы между реальностью и сказкой, когда глаза не могут поверить в возможности человеческого тела.

Коллектив представит воронежцам «Шоу Света и Тьмы». Это история о человеке, не похожем на остальных, который нуждался в помощи и был услышан, история о великом Свете, излечившем Тьму. Это шоу с демонстрацией невероятных возможностей человеческого тела, от которых захватывает дыхание.

Представление пройдет 29 февраля в Event-Hall, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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