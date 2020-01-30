2020-01-30T14:48:04+03:00
Звезды

Николай Носков даст в Воронеже концерт после продолжительной болезни

Артист восстановился после инсульта и снова стал гастролировать
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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20 апреля в Воронеже выступит Николай Носков. Лауреат премии «Овация», пятикратный обладатель «Золотого граммофона» привезет поклонникам программу с символичным названием «Живой» - певец снова начал гастролировать после двухлетнего перерыва, связанного с перенесенным в 2017 году инсультом и длительной реабилитацией.

Артист смог восстановить голос. С 2018 года работал над пластинкой «Живой» с продюсером Виктором Дробышем. Возвращение певца на сцену произошло в ноябре 2019 года: концерт Николая Носкова в Москве посетили более 6000 поклонников, артиста поддержали звезды шоу-бизнеса Валерия, Лолита, Наргиз, Владимир Пресняков, Стас Пьеха. Зрители сошлись во мнении, что это был «удивительный концерт», «до мурашек».

И вот программу «Живой» услышат и воронежские поклонники певца. Концерт, на котором Носков исполнит свои главные хиты и композиции из свежего альбома под аккомпанемент оркестра, пройдет 20 апреля в Event-Hall, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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