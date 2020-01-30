Жителей Воронежской области ждет ураганная ночь

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:09:10+03:00

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В региональном ГУ МЧС сообщили о поступившем к ним предупреждении синоптиков. По данным метеорологов, с 18.00 30 января до 6.00 31-го местами по Воронежской области ожидается усиление юго-западного ветра до 18 м/с.

Напомним, схожий прогноз давали на день 30 января с 6.00 до 18.00. Пока в Воронеже он не сбывается, но область у нас большая, за всю поручиться нельзя.

При сильном ветре нужно соблюдать простые меры предосторожности:

1. по возможности лучше не выходите из дома;

2. не оставляйте без присмотра детей;

3. не стойте под линией электропередач и не подходите к оборвавшимся проводам;

4. не прячьтесь под высокими деревьями, держитесь от них на расстоянии не менее метров 30-40.

5. укрываться от сильных порывов лучше всего в подъездах и подземных переходах. Ни в коем случае не стойте у стен домов – на вас может упасть кирпич или шифер с крыши!

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ИСТОЧНИК KP.RU