2020-01-30T14:31:47+03:00
Общество

Воронежцев предупреждает о лже-инспекторах по «обследованию» счетчиков воды

Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеж снова зафиксированы случаи о появлении лже-инспекторов, которые ходят по квартирам и предлагают обследование приборов учета и представляются сотрудниками Водоканала. На днях два таких «визита» случились в Левобережном районе.

- Реальные сотрудники Водоканала при себе имеют удостоверение с фотографией и синей печатью компании. По результатам обследования приборов учета они выдают акт, который подписывается в двух экземплярах. В этом акте также указывается фамилия контролера, - рассказали в «РВК-Воронеж». - Если сотрудник не смог провести обследование из-за того, что никого не было дома, он оставляет сообщение в двери или в почтовом ящике абонента. В этом документе указаны номера телефонов, по которым в течение трех дней необходимо связаться со специалистом водоканала для проведения обследования в квартире. Информацию об осуществляющих поквартирный обход сотрудниках можно уточнить по телефонам Водоканала 206-77-07 или 206-77-06 (добавочный в тоновом режиме для связи с отделом по контролю бытовых потребителей 1204 или 1605). Рабочий день с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.00 до 12.45.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поймали грабителя, отобравшего у воронежца сумку с миллионом
Финалисты западных шоу талантов и "Минуты славы" покажут воронежцам «Шоу Света и Тьмы»
Депутаты Воронежской облдумы обсудили законодательный запрет на продажу снюсов и их аналогов в торговых точках
Под Воронежем раненный во время покушения глава района рвется на работу
Николай Носков даст в Воронеже концерт после продолжительной болезни
Жителей Воронежской области ждет ураганная ночь
Воронежцев предупреждает о лже-инспекторах по «обследованию» счетчиков воды
В Воронеже выступят "Короли контрабаса"
В Воронеже следователи показали фоторобот педофила, напавшего на мальчика
Воронежского «белого мстителя» проверят на предмет мошенничества
Главный тренер воронежского «Бурана» о проигрыше московской «Звезде»: «Стыд и позор мне!»
Школьник в Воронежской области нашел банковскую карту и расплатился ей за наушники
Воронежскую автомобилистку, выехавшую на встречку за спецмашиной, оштрафовали на 5000 рублей
В Воронеже поймали директора образовательной конторы, которая за 118 тыс обещала «корочки» без обучения
В Воронеже пройдет первый городской DJ-баттл
В аварии с тремя машинами под Воронежем пострадал годовалый ребенок
В Воронеже земли опытной станции у яблоневых садов продали за 1,2 млрд рублей
Третий фестиваль «Центр» пройдет в Воронеже с 27 апреля по 3 мая
Воронежцы устроят автофлешмоб в честь Дня влюбленных
Второй фестиваль "Русское лето" пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая