Воронежцев предупреждает о лже-инспекторах по «обследованию» счетчиков воды

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:31:47+03:00

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В Воронеж снова зафиксированы случаи о появлении лже-инспекторов, которые ходят по квартирам и предлагают обследование приборов учета и представляются сотрудниками Водоканала. На днях два таких «визита» случились в Левобережном районе.

- Реальные сотрудники Водоканала при себе имеют удостоверение с фотографией и синей печатью компании. По результатам обследования приборов учета они выдают акт, который подписывается в двух экземплярах. В этом акте также указывается фамилия контролера, - рассказали в «РВК-Воронеж». - Если сотрудник не смог провести обследование из-за того, что никого не было дома, он оставляет сообщение в двери или в почтовом ящике абонента. В этом документе указаны номера телефонов, по которым в течение трех дней необходимо связаться со специалистом водоканала для проведения обследования в квартире. Информацию об осуществляющих поквартирный обход сотрудниках можно уточнить по телефонам Водоканала 206-77-07 или 206-77-06 (добавочный в тоновом режиме для связи с отделом по контролю бытовых потребителей 1204 или 1605). Рабочий день с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.00 до 12.45.

ИСТОЧНИК KP.RU