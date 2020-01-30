2020-01-30T14:12:08+03:00
Звезды

В Воронеже выступят "Короли контрабаса"

На гастроли приедут Михаил Дзюдзе и Артем Чирков
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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афиша ВКЗ.афиша ВКЗ.
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3 февраля в Воронежском концертном зале в рамках абонемента №2 «Классика и не только...» пройдет концерт "Джованни и Лепорелло" - Короли контрабаса". Меломанам сыграют Михаил Дзюдзе и Артем Чирков.

Михаил Дзюдзе - выдающийся исполнитель на контрабас-балалайке, c 1986 по 2015 год - солист Санкт-Петербургского ансамбля «Терем-квартет». Внес в игру на инструменте множество новых приемов, перевел его из ансамблевого в ранг солирующего, владеет уникальной манерой игры. Окончил Ленинградскую консерваторию по классу симфонического контрабаса.

Артем Чирков - концертмейстер группы контрабасов академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Окончил Санкт-Петербургскую консерваторию, во время обучения выиграл ряд международных конкурсов в США, Германии, Чехии. Участвовал в создании квартета контрабасов QuattroBass.

В программе концерта: увертюра к опере «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта, «Джованни и Лепорелло» - 7 музыкальных моментов для двух контрабасов Эньета Шендлера, «Концерт для Контрабаса» Нино Рота, «Фильм Концерт» Евгения Петрова.

Концерт пройдет 3 февраля в ВКЗ, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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