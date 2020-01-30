2020-01-30T15:09:58+03:00
Происшествия

В Воронеже следователи показали фоторобот педофила, напавшего на мальчика

Сотрудники СК просят помочь его найти
Юрий КОЗЛОВ
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Фоторобот педофила, напавшего на мальчика.Фоторобот педофила, напавшего на мальчика.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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На сайте регионального управления Следственного комитета опубликовали фоторобот мужчины, которого подозревают в приставаниях к девятилетнему мальчику. ЧП случилось в октябре 2019 года. Очевидцы сообщали, что около 16 часов мужчина зашел вслед за мальчиком в подъезд. Там он напал на него. По некоторым данным, не подтвержденным силовиками, извращенец успел раздеть мальчика, но вслед за ребенком зашла его мать и спугнула педофила.

Приметы преступника: на вид: 40-45 лет, среднего телосложения. Был одет в синюю спортивную куртку, темно-синие джинсы цвета, обут в черные туфли. На левой руке мужчины заметили круглые серебристые часы и кольцо на безымянном пальце,

Особые приметы: две родинки на лиц - на левой скуле и под глазом.

Сотрудники Следственного комитета и полицейские просят всех, кто-что либо знает о нападении на мальчика (из тех, кого еще могли не опросить), и, конечно, тех, у кого есть информация о преступнике, позвонить по телефонам: 269-68-51, 278-62-78, 272-17-30, 275-90-90, 8-920-446-25-99 или 02. Конфиденциальность гарантируют.

Напомним, в Советском районе ищут еще одного извращенца. 23 ноября 2019 года он показал половой член 11-летней девочке на улице Космонавтов. Приметы преступника: на вид 50-55 лет, рост - 180-185 сантиметров, плотного телосложения. Был одет в толстовку с бордовым капюшоном и темно-синие штаны. Также на нем была темная обувь и черная вязаная шапка. Любую информацию о нем можно сообщить по телефонам 269-68-51, 8-961-617-89-85 или 02. Анонимность также гарантируют.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

Фоторобот извращенца, пристававшего к 11-летней девочке. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Фоторобот извращенца, пристававшего к 11-летней девочке.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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