2020-01-30T15:10:30+03:00
Спорт

Главный тренер воронежского «Бурана» о проигрыше московской «Звезде»: «Стыд и позор мне!»

«Ураганные» уступили со счетом 0:4
Юрий КОЗЛОВ
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Михаил Бирюков.Михаил Бирюков.Фото: с сайта ХК «Буран»
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«Буран» провалил борьбу за место в плей-офф. Проиграл в шестой раз подряд, когда победы были нужны кровь из носу.

В домашнем матче с московской «Звездой» - фарм-клубом ЦСКА – «ураганные» из рук вон плохо провели первый период. Счет на пятой минуте открыл игрок гостей Рыжков. Пеньковский на 9-й наказал хоккеистов «Бурана» за недисциплинированность, реализовав лишнего – 0:2. И тут же Комиссаров довел счет до 0:3. Можно было закрывать лавочку. Но на закуску был еще гол Чмыхова. Хоккеист «Звезды» во второй раз в этом матче реализовал большинство. Счет 0:4 так и остался неизменным.

Хоккеисты "Звезды" часто гостили у ворот "Бурана". Фото: с сайта ХК «Буран»

Хоккеисты "Звезды" часто гостили у ворот "Бурана".Фото: с сайта ХК «Буран»

Главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков на послематчевой пресс-конференции не щадил ни себя, ни своих игроков:

- Команду соперника и главного тренера с заслуженной победой! Нечего противопоставить, сложно найти какие-то слова. То, что сегодня видели болельщики – это наша действительность, к большому сожалению. Прошу не судить строго ребят, все старались, практически все. К сожалению, это наш уровень, стыд и позор мне. Не судите ребят, они молодцы, спасибо им. Атмосфера в команде тяжелая, мы в двух очках были от зоны плей-офф. Шесть игр подряд проиграли. К сожалению, нет лидеров у нас. Сейчас будем активно использовать молодежную команду, вызывать ребят. Я хочу, чтобы пацаны бились, старались, пластались, ложились под шайбу. К сожалению, до тех людей, которые сейчас, я не могу достучаться, заставить это сделать.

«Буран» после этого проигрыша находится на 11 месте в своей Конференции 1 ВХЛ с 43 очками. 31 января «ураганные» сыграют в Орске с местным «Южным Уралом», занимающим предпоследнее 15 место в Конференции 2. Матч начнется в 16.30 по московскому времени. Очков у уральцев при этом почти столько же, сколько у «Бурана», - 41. Напомним, матч с командой из Орска должен был состояться в Воронеже еще 16 декабря, но из-за аварии лед в «Юбилейном» стал непригоден для игры. Любопытно, что в Орске дворец спорта тоже называется «Юбилейный». Надеемся, что там со льдом будет все в порядке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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