2020-01-30T13:35:16+03:00
Происшествия

Воронежского «белого мстителя» проверят на предмет мошенничества

А в ГИБДД обещают уделять особое внимание перекрестку, на котором водитель попадает в многочисленные ДТП
Станислав ШЕВЧЕНКОВиктор ПАВЛОВ
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Красный автомобиль уходит с кольца направо, белый едет прямо. Виновник ДТП - конечно, водитель красного.Красный автомобиль уходит с кольца направо, белый едет прямо. Виновник ДТП - конечно, водитель красного.
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История с воронежским водителем, который десятки раз попадает в ДТП на одном и том же перекрестке, получила новый виток. В ГИБДД ответили на призыв навести порядок на остужевском кольце.

Напомним, автомобилист на белой "пятерке" всякий раз оказывается невиновен. (В соцсетях, кстати, пишут, что парень сменил машину - у него теперь "семерка" того же цвета.) Он едет по кольцу в крайнем правом ряду в прямом направлении, а второй участник ДТП с нарушением уходит с перекрестка со среднего ряда. Водитель уверяет: "Я не езжу целыми днями тупо по кольцу. Я еду по делам в крайней правой полосе, и порой нарушители сами меня таранят". Один из нашумевших случаев - история со "скорой".

- С целью наведения должного порядка, а также профилактики и предупреждения нарушений ПДД со стороны водителей, экипажи ОБДПС ГИБДД УМВД России по Воронежу были максимально приближены к указанному участку улично-дорожной сети, - следует из ответа командира ОБДПС Виталия Рыженина.

Кроме того, данные о многочисленных дорожно-транспортных происшествиях "белого мстителя" рассмотрят в управлении уголовного розыска ГУ МВД по Воронежской области. Там хотят выяснить, может ли речь идти о мошенничестве, то есть намеренных ДТП с целью заработка.

Много вопросов - не только к суровому водителю, но и к организации самого перекрестка. Они должны решиться, когда на месте кольца появится новая развязка, а пока остается быть максимально внимательным и строго соблюдать правила.

Авария с каретой скорой.Автомобильное сообщество Воронежа https://vk.com/vrndtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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