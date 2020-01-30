2020-01-30T12:36:54+03:00
Происшествия

Школьник в Воронежской области нашел банковскую карту и расплатился ей за наушники

А теперь получил год условно
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронежской области осудили 16-летнего школьника за кражу с банковского счета.

В октябре 2019 года несовершеннолетний обнаружил банковскую карту на панели банкомата в банке поселка Панино. Парнишка ее присвоил и расплатился ей за продукты питания, наушники и очки виртуальной реальности.

Тем временем, 53-летней женщина обнаружила пропажу банковской карты и хищение с нее денег. И написала заявление в полицию. По камерам отследили, кто расплачивался карточкой. Школьника осудили на год лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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