В Воронеже полицейские поймали руководительницу образовательной конторы, которая за 111 тыс обещала «корочки» без прохождения обучения

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:28:21+03:00

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В Воронеже полицейские пресекли выдачу документов о фиктивном прохождении обучения. 38-летняя руководительница частного учреждения дополнительного профессионального образования собиралась за 111 тысяч рублей «нарисовать» удостоверения о прохождении курсов по охране труда в строительстве 10 сотрудникам одной из фирм - без их обучения.

- В полицию обратился владелец строительной компании. Мужчина искал курсы для обучения своих сотрудников профессии «бетонщик», «арматурщик» и проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда в строительстве. Когда он нашел это образовательное учреждение, его хозяйка предложила выдать документы 10 его сотрудникам сразу, без прохождения обучения. Строитель оказался профессионалом: он понимал, что если случится ЧП на объекте из-за незнания его сотрудниками правил техники безопасности, ему грозят приличные штрафы. В январе 2020 года дама получила от гражданина 111 тысяч рублей за выдачу указанных удостоверений без фактического обучения и проверки знаний десяти граждан и была задержана полицейскими с поличным, - сообщили в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Воронежу. – На женщину завели уголовное дело, ей грозит до девяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU