2020-01-30T10:50:34+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет первый городской DJ-баттл

Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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14 февраля в столице Черноземья запланирована битва диджеев. Баттл DJ Evolution 20.20 пройдет в культурно-досуговом центре «Северный» (Московский пр-т, 131). Оценивать мастерство участников будут Сергей Крючков, известный в Воронеже как dj K.S.Y. – лучший диджей по версии DJ Music Awards 2014 by Angels Fashion Place, двукратный победитель DJ Battle от радиостанции NRJ (2013, 2016), а также музыкант Артем Мирный.

В программе вечера – соревнование конкурсантов, dj-сеты от звездных гостей, танцы. Вход свободный.

В конкурсе могут принять участие любые диджеи (как начинающие, так и профессионалы). Заявки принимают по электронной почте club_form@mail.ru. В заявке необходимо указать ФИО, диджейский стаж, резидентство в заведениях Воронежа, контактные данные и ссылки на свои странички в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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