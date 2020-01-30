В аварии с тремя машинами под Воронежем пострадал годовалый ребенок

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:53:01+03:00

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За 29 января в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 127 ДТП, большинство из которых произошло в областном центре - 94. В авариях пострадали 9 человек.

Около 9.40 в Острогожском районе на 106-м километре автодороги «Воронеж-Луганск» столкнулись три автомобиля.

- По предварительным данным, 80-летний водитель ВАЗ-2106 нарушил правила очередности проезда перекрестка и столкнулся с ВАЗ-21099 под управлением 26-летнего нововоронежца. После чего «шестерку» отбросило на двигавшийся справа «Форд Транзит». В аварии пострадали водитель ВАЗ-2106 и годовалый мальчик в ВАЗ-21099, находившийся в детском удерживающем устройстве. Их доставили в больницу, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU