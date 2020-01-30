В Воронеже земли опытной станции у яблоневых садов продали за 1,2 млрд рублей

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:17:15+03:00

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Земли Воронежской опытной сельхоз станции, находившейся в федеральной собственности, продали 28 января на аукционе за 1,2 млрд рублей при начальной стоимости 26 млн. В торгах участвовали 13 компаний, среди которых «Выбор» и «ДСК». 100% акций (с основным активом в виде земельного участка на улице Ломоносова площадью 14,5 га, рядом с яблоневыми садами) достались компании «Недвижимость 36» бизнесмена Евгения Гаврилова. Статус территории – здания, строения, сооружения и земли сельскохозяйственного использования.

Напомним, рядом региональные власти запланировали возведение на 27 га «социального узла» - школы на 2,6 тыс мест, детского сада на 600 мест, спорткомплекса, поликлиники на 1,1 тыс посещений в смену, детской школы искусств, библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU