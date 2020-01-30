Воронежцы устроят автофлешмоб в честь Дня влюбленных

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:12:03+03:00

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Воронежские автомобилисты устроят очередной флешмоб, в этот раз в честь Дня влюбленных.

- Приглашаем принять участие в общегородском автофлешмобе, посвященном Дню Святого Валентина. Необходимо максимальное количество автомобилей, - бросили клич в соцсетях организаторы сообщества «Местоположение ДПС & МДПС Воронеж: Перезагрузка».

Активисты пока не раскрывают фигуру, которую собираются выстроить из автомобилей.

Акция пройдет 7 февраля в 20.00 на парковке сити-парка «Град» со стороны автозаправки.

ИСТОЧНИК KP.RU