Воронежцы устроят автофлешмоб в честь Дня влюбленных
Организаторы приглашают автомобилистов
Изменить размер текста:
Воронежские автомобилисты устроят очередной флешмоб, в этот раз в честь Дня влюбленных.
- Приглашаем принять участие в общегородском автофлешмобе, посвященном Дню Святого Валентина. Необходимо максимальное количество автомобилей, - бросили клич в соцсетях организаторы сообщества «Местоположение ДПС & МДПС Воронеж: Перезагрузка».
Активисты пока не раскрывают фигуру, которую собираются выстроить из автомобилей.
Акция пройдет 7 февраля в 20.00 на парковке сити-парка «Град» со стороны автозаправки.
ИСТОЧНИК KP.RU