30 Янв. 2020 2020-01-30T08:32:59+03:00

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Второй фестиваль «Русское лето» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Форум, объединяющий множество направлений (литературу, историю, театр), в этом году будет масштабнее, чем в прошлом, обещает его основатель Захар Прилепин. В частности, увеличится число исторических реконструкций, книжная ярмарка разрастется до главного книжного салона Центральной России. Также запланирована образовательная часть с лекциями.

Напомним, в 2019-м мультижанровый фестиваль традиционной культуры «Русское лето» посетили около 40 тысяч человек. В программе были батлы писателей и историков, реконструкция «Атаки мертвецов», театральные постановки, в том числе с участием группы 25/17, концерты групп «Калинов мост» и МАВАШИ group.

ИСТОЧНИК KP.RU