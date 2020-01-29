В Воронеже еженедельно сверяют ход восстановления недостающих адресных указателей
Подготовка к Всероссийской переписи населения и работа с должниками по уплате налогов и сборов стали ключевыми темами заседания общественного Совета ТОС в Ленинском районе.
Участники совещания рассмотрели алгоритмы взаимодействия населения, органов ТОС и управы района при решении вопросов местного значения.
Например, договорились активизировать разъяснительную работу среди населения о необходимости своевременной уплаты налогов и сборов.
В рамках подготовки к переписи населения, намеченной на 2020 год, приняли решение о еженедельной сверке результатов восстановления недостающих указателей улиц и домов в секторе индивидуальной жилой застройки.
Кроме того, на совещании рассмотрены вопросы благоустройства и участия жителей в региональных и муниципальных программах.
ИСТОЧНИК KP.RU