2020-01-29T20:16:20+03:00
Общество

В Воронеже еженедельно сверяют ход восстановления недостающих адресных указателей

В Ленинском районе готовятся к переписи населения
Елена ФЕДЯШЕВА
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Подготовка к Всероссийской переписи населения и работа с должниками по уплате налогов и сборов стали ключевыми темами заседания общественного Совета ТОС в Ленинском районе.

Участники совещания рассмотрели алгоритмы взаимодействия населения, органов ТОС и управы района при решении вопросов местного значения.

Например, договорились активизировать разъяснительную работу среди населения о необходимости своевременной уплаты налогов и сборов.

В рамках подготовки к переписи населения, намеченной на 2020 год, приняли решение о еженедельной сверке результатов восстановления недостающих указателей улиц и домов в секторе индивидуальной жилой застройки.

Кроме того, на совещании рассмотрены вопросы благоустройства и участия жителей в региональных и муниципальных программах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Воронеже еженедельно сверяют ход восстановления недостающих адресных указателей
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