За год доноры Воронежской области сдали более 32 тысяч литров крови

29 Янв. 2020 2020-01-29T19:48:28+03:00

В программе приняли участие 19320 человек

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В январе донорами на передвижной станции переливания крови стали 192 жителя Воронежской области, которые сдали 85 литров. Среди них были сто сотрудников воронежского завода «Электросигнал» и жители Каширского района.

В 2019 году донорами стали 19320 жителей региона. Вместе они сдали более 32 тысяч литров крови. В том числе - при участии передвижной станции – собраны более 2 тысяч литров.

- Благодаря работе областной станции переливания крови, активности доноров, общественных организаций и работодателей в Воронежской области нет дефицита крови, и пациенты, нуждающиеся в переливании, в 100 % случаев получают необходимую медицинскую помощь, - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения области.

В феврале автобус станции переливания будет работать по следующему графику:

05.02.2020 – г. Лиски, Лискинская РБ (ул. Сеченова, 24) с 10:00 до 14:00;

11.02.2020 и 12.02.2020 – г. Воронеж, для сотрудников концерна «Созвездие» (ул. Средне-Московская, д. 1д) с 09:00 до 14:00;

18.02.2020 – г. Нововоронеж, (пл. Ленина) с 09:00 до 14:00;

20.02.2020 – Воронежская область, Рамонская РБ (пос. ВНИИС. Д. 110) с 09:00 до 13:00 час.

25.02.2020 – г. Семилуки, Семилукская РБ (ул. 25 лет Октября, д. 136) с 09:00 до 13:00;

27.02.2020 – г. Воронеж, для сотрудников завода Тяжмехпресс (ул. Солнечная, д. 31) с 09:00 до 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU