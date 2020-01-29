2020-01-29T19:48:28+03:00
Общество

За год доноры Воронежской области сдали более 32 тысяч литров крови

В программе приняли участие 19320 человек
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта департамента здравоохранения Воронежской областифото с сайта департамента здравоохранения Воронежской области
Изменить размер текста:

В январе донорами на передвижной станции переливания крови стали 192 жителя Воронежской области, которые сдали 85 литров. Среди них были сто сотрудников воронежского завода «Электросигнал» и жители Каширского района.

В 2019 году донорами стали 19320 жителей региона. Вместе они сдали более 32 тысяч литров крови. В том числе - при участии передвижной станции – собраны более 2 тысяч литров.

- Благодаря работе областной станции переливания крови, активности доноров, общественных организаций и работодателей в Воронежской области нет дефицита крови, и пациенты, нуждающиеся в переливании, в 100 % случаев получают необходимую медицинскую помощь, - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения области.

В феврале автобус станции переливания будет работать по следующему графику:

05.02.2020 – г. Лиски, Лискинская РБ (ул. Сеченова, 24) с 10:00 до 14:00;

11.02.2020 и 12.02.2020 – г. Воронеж, для сотрудников концерна «Созвездие» (ул. Средне-Московская, д. 1д) с 09:00 до 14:00;

18.02.2020 – г. Нововоронеж, (пл. Ленина) с 09:00 до 14:00;

20.02.2020 – Воронежская область, Рамонская РБ (пос. ВНИИС. Д. 110) с 09:00 до 13:00 час.

25.02.2020 – г. Семилуки, Семилукская РБ (ул. 25 лет Октября, д. 136) с 09:00 до 13:00;

27.02.2020 – г. Воронеж, для сотрудников завода Тяжмехпресс (ул. Солнечная, д. 31) с 09:00 до 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже еженедельно сверяют ход восстановления недостающих адресных указателей
В Воронеже двум оперуполномоченным полиции дали по три года колонии-поселения за фальсификацию материалов расследования
За год доноры Воронежской области сдали более 32 тысяч литров крови
Воронежским геологам выплатили почти 2 миллиона долга по зарплате
В воронежском микрорайоне установили шесть новых остановок
Из Воронежа стартует марш-бросок команд ВДВ
На воронежской улице объявился терминатор Т-2020
За неделю 7470 жителей Воронежской области заболели гриппом и ОРВИ
В Воронеже во дворах четырех домов детские площадки превратились в ржавое железо
Нововоронежец, убивший ножом собутыльника, пытался доказать, что это была самооборона
Около 850 пешеходов за год попали под колеса в Воронежской области
1 февраля Tele2 запускает продажи SIM-карт на борту самолетов семи авиакомпаний
Умерла воронежская журналистка Елена Чиркова
Воронежский пятилетний мальчик, перенесший семь инсультов, стал чувствовать себя лучше
25 классов воронежских школ закрыли на карантин
В Воронеже 21-летний парень разбил знакомому голову
В Воронежской области условно-досрочно освобождают каждого шестого заключенного, подавшего ходатайство
Воронежцы чаще всего пишут в мэрию на темы благоустройства, транспорта и дорог
Жительница Воронежской области, получившая удар ножом, смогла вызвать скорую
Военную технику на время воронежского парада Победы обуют в резиновые «башмаки»