В Воронеже двум оперуполномоченным полиции дали по три года колонии-поселения за фальсификацию материалов расследования

29 Янв. 2020 2020-01-29T20:05:28+03:00

Ближайшие три года бывшие полицейские проведут в колонии-поселении Фото: из архива «КП»

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Левобережный районный суд признал бывших оперуполномоченных управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области виновными в фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности.

Как установил суд, опера подделали данные расследований с целью повышения служебных показателей. В результате их действий в мае 2017 года приговором Новоусманского районного суда два человека были признаны виновными сбыте некачественного дизельного топлива. Одному из них назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком; второму - 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фальсификацию раскрыли сотрудники регионального управления ФСБ. Теперь и сами бывшие опера попали в места не столь отдаленные: обоим назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU