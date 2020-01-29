Воронежским геологам выплатили почти 2 миллиона долга по зарплате
Прокуратура Коминтерновского района выступила в защиту интересов 70 сотрудников ООО «Воронежгеология К», которым в течение 2019 года не выплатили зарплату на сумму 1,9 миллиона рублей.
Надзорное ведомство направило в суд заявления о взыскании с предприятия долга по зарплате. Кроме того, по итогам прокурорской проверки возбудили два уголовных дела: по статьям «невыплата заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности» и «использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам».
Расследование дел продолжается. А тем временем предприятие полностью погасило задолженность перед работниками.
ИСТОЧНИК KP.RU