2020-01-29T19:08:24+03:00
Общество

Воронежским геологам выплатили почти 2 миллиона долга по зарплате

На работодателя завели два уголовных дела
Елена ФЕДЯШЕВА
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Долг выплатили по решению судаДолг выплатили по решению судаФото: из архива «КП»
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Прокуратура Коминтерновского района выступила в защиту интересов 70 сотрудников ООО «Воронежгеология К», которым в течение 2019 года не выплатили зарплату на сумму 1,9 миллиона рублей.

Надзорное ведомство направило в суд заявления о взыскании с предприятия долга по зарплате. Кроме того, по итогам прокурорской проверки возбудили два уголовных дела: по статьям «невыплата заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности» и «использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам».

Расследование дел продолжается. А тем временем предприятие полностью погасило задолженность перед работниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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