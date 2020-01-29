В воронежском микрорайоне установили шесть новых остановок

29 Янв. 2020 2020-01-29T18:29:57+03:00

И обещают продолжить эту работу

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В воронежском микрорайоне Подгорное установили шесть новых остановочных павильонов. Они появились на улицах 56 лет Победы, Серафима Саровского, Чудесной, Княжеской, Дмитрия Горина, а также площади Советов.

Ранее сотрудники управы по поручению мэра провели мониторинг состояния остановочных павильонов. Больше 300 из них находятся в плачевном виде, причем большинство – по вине вандалов.

Эту работу управа продолжит и в новом году.

ИСТОЧНИК KP.RU