На воронежской улице объявился терминатор Т-2020

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:54:08+03:00

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В паблике «Подслушано Воронеж» появилось фото очередного парня, презревшего мороз. В одних трусах он гордо идет по улице Маршака возле одного из киосков быстрого питания. На окружающих внимание не обращает, весь погружен в свой телефон.

Фото вызвало ироничные комментарии. Пожалуй, самый удачный из них – на улицах Воронежа появился терминатор Т-2020. Арнольд Шварценнегер и его субтильный жидкий оппонент в культовых фильмах проходили сквозь время голыми. Вот и в чертах воронежского сильно закаленного молодого человека нашли много общего с терминатором. Больше парень, конечно, похож на жидкого.

Ну а если серьезно, то, видимо, чересчур теплая зима начала влиять на психически неуравновешенных горожан. Или просто спор молодой человек проиграл…

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ИСТОЧНИК KP.RU