2020-01-29T17:54:08+03:00
Общество

На воронежской улице объявился терминатор Т-2020

В соцсетях появилось фото мужчины, разгуливающего у киоска быстрого питания в одних трусах
Юрий КОЗЛОВ
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Закаленный мужчина в трусах смотрел что-то интересное в телефоне.Закаленный мужчина в трусах смотрел что-то интересное в телефоне.Фото: Подслушано Воронеж, ВКонтакте.
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В паблике «Подслушано Воронеж» появилось фото очередного парня, презревшего мороз. В одних трусах он гордо идет по улице Маршака возле одного из киосков быстрого питания. На окружающих внимание не обращает, весь погружен в свой телефон.

Фото вызвало ироничные комментарии. Пожалуй, самый удачный из них – на улицах Воронежа появился терминатор Т-2020. Арнольд Шварценнегер и его субтильный жидкий оппонент в культовых фильмах проходили сквозь время голыми. Вот и в чертах воронежского сильно закаленного молодого человека нашли много общего с терминатором. Больше парень, конечно, похож на жидкого.

Ну а если серьезно, то, видимо, чересчур теплая зима начала влиять на психически неуравновешенных горожан. Или просто спор молодой человек проиграл…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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