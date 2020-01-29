Из Воронежа стартует марш-бросок команд ВДВ

29 Янв. 2020 2020-01-29T18:09:57+03:00

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В субботу, 1 февраля, из девяти городов, среди которых и Воронеж, стартует комбинированный марш-бросок команд ВДВ, посвященный 75-летию Победы и 90-летию со дня образования ВДВ. На маршруте протяженностью 640 километров города Грязи, Липецк, Елец, Волово, Щекино, Обнинск. Финиш в городе Наро-Фоминске.

Старт марш-броска состоится 1 февраля в 11.00 у памятника «Воронеж-Родина ВДВ» возложением курсантами рязанского училища цветов к памятнику. В 12.00 колонна двинется в путь по сигналу Командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Параллельно со стартом колонны творческая и спортивная команды училища проведут «Урок мужества» в Городском Дворце культуры, где состоится выступление группы РВВДКУ «Крылатая Пехота». Мероприятие начнется в 14:00. Перед его началом перед дворцом разведывательный взвод курсантов училища продемонстрирует показательные выступления по рукопашному бою.

ИСТОЧНИК KP.RU