В Воронеже во дворах четырех домов детские площадки превратились в ржавое железо

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:01:41+03:00

Ребенок, который захочет покататься на этой горке, должен быть юным скалолазом. Фото: с сайта регионального отделения ОНФ.

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Жители домов №№ 116/1, 116/2, 116/6 и 116/7 на улице Ломоносова Центрального района обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) с жалобами на состояние их дворов.

В квартале «Учхоз», где расположены дома, от тротуара мало что осталось, поэтому машины разносят грязь. Особенно жалко смотрится то, что в 70-е годы прошлого века (по словам жильцов домов, с тех пор так никто и не занимался благоустройством) было детскими площадками. Сейчас от качелей и горок остались только ржавые железяки, к тому же с них легко упасть и больно удариться. Поэтому родители не пускают туда детей.

Вместо задней части сидения на качелях ржавый металл, об который легко пораниться.Фото: с сайта регионального отделения ОНФ.

- От пешеходных дорожек, по которым мы добираемся до остановок, мало что осталось, - рассказали активистам ОНФ местные жители. - Ранней осенью и поздней весной они теряются среди луж и грязи. В это время выйти из дома в нормальной обуви просто невозможно. Проезд внутри двора– это не менее грязная грунтовка, которая плавно переходит в импровизированную парковку среди разросшихся кустов и сорняков.

Дорога во дворе большей частью земляная.Фото: с сайта регионального отделения ОНФ.

Жильцы домов не сидя сложа руки. Они сделали из подручных материалов стол и лавочки. Для детишек смастерили из деревянных ящиков грузовичок. Но это капля в море. Очевидно, что двору требуется комплексное благоустройство.

- Мы попросили администрацию Воронежа и управляющую компанию поддержать усилия жителей и помочь им в ремонте двора , - сообщил эксперт регионального отделения ОНФ Иван Любавский. - Люди не требуют сверхдорогих спортивных или игровых комплексов. Они будут рады хотя бы минимальному перечню работ – асфальтированию проезда и тротуара, вырубке аварийной растительности.

Разве что в грузовичок из ящиков дети могут поиграть.Фото: с сайта регионального отделения ОНФ.

В мэрии ситуацию прокомментировали так:

– Улучшить благоустройство территории у своего дома можно участием в нацпроекте «Жилье и городская среда», где есть муниципальная составляющая (программа «Формирование современной городской среды»). В рамках нее ежегодно выделяют около 220 миллионов рублей. Но для этого собственники квартир домов должны обратиться в управу района, чтобы выяснить, какой пакет документов им нужно предоставить для участия в программе. Методическую и организационную помощь в этих вопросах могут оказать здесь же, в управе района или управлении ЖКХ.

По имеющейся на данный момент информации, собственники помещений домов на улице Ломоносова пока в муниципальные службы документы на участие в проектах комплексного благоустройства не предоставляли. В ближайшие же годы приведут в порядок те дворы, где люди ранее проявили активность и инициативность.

Также граждане могут принять решение о целевом сборе на благоустройство придомовой территории или можно пойти по еще одному пути: организовать территориальное общественное самоуправление (ТОС). В таком случае можно претендовать на участие в программе поддержки местных инициатив (http://www.tosvrn.ru/). Но начать всегда можно с обращения в управы, где заявителям разъяснят все возможности.

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ИСТОЧНИК KP.RU