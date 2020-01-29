За неделю 7470 жителей Воронежской области заболели гриппом и ОРВИ

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:11:45+03:00

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В Воронежской области за прошлую неделю эпидемиологи начитали 7470 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Однако до эпидпорога еще далеко – 32,1%. Львиную долю заболевших по обыкновению представляют дети до 14 лет – 4729 случаев.

Исследование проб взятых у пациентов материалов показывает, что среди возбудителей болезни присутствуют вирусы гриппа А и Б, а также аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и вирусы парагриппа.

Эпидемиологи следят за уровнем заболеваемости детей в образовательных учреждениях. В связи с ростом числа заболевших на неделю приостановили учебный процесс в 15-ти классах шести школ.

Напомним, в начале недели в больницу госпитализировали двух пациентов с подозрением на коронавирус. К счастью, лабораторный анализ наличие опасного вируса не подтвердил.

ИСТОЧНИК KP.RU