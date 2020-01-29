Нововоронежец, убивший ножом собутыльника, пытался доказать, что это была самооборона

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:04:53+03:00

Изменить размер текста: A A

29 января в Нововоронежском суде рассматривалось дело 59-летнего местного жителя по обвинению в убийстве своего 35-летнего приятеля. Гособвинение на процессе представлял лично прокурор города Юрий Кривцов.

Подсудимый пытался доказать, что нанес смертельные раны оппоненту в целях самозащиты. Суд установил, что в сентябре 2019 года подсудимый распивал спиртные напитки в компании двух знакомых, ведущих асоциальный образ жизни. В процессе застолья 35-летний мужчина ударил обвиняемого по лицу. В ответ на оскорбление тот несколько раз вонзил нож в оппонента. От полученных травм мужчина скончался.

- В ходе следствия и судебного заседания обвиняемый выдвинул версию о самообороне. Однако, прокурор города путем правильно выбранной тактики допросов свидетелей и исследования материалов уголовного дела доказал факт совершения умышленного убийства, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Суд признал мужчину виновным, назначив ему наказание в виде восьми лет исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU