2020-01-29T15:25:54+03:00
Общество

25 классов воронежских школ закрыли на карантин

Причина - распространение гриппа и ОРВИ
Станислав ШЕВЧЕНКОВиктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В 25 классах воронежских школ на время прекратили занятия, сообщили в городской администрации. Причина - распространение гриппа и ОРВИ. Приостановили работу десяти классов СОШ 77, пяти классов СОШ 69, четырех классов СОШ 4, двух классов УВК 1, по одному - лицея 4, СОШ 60, СОШ 81, УВК им. Киселева.

Городское управление образования продолжает мониторинг уровня заболеваемости. Эти данные анализируют в Роспотребнадзоре, "Центре гигиены и эпидемиологии", региональном департаменте образования, науки и молодежной политики.

- Приостановление учебно-воспитательного процесса осуществляется на основании рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области. В настоящее время таких рекомендаций не поступало, - добавляют в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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