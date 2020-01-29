В Воронеже 21-летний парень разбил знакомому голову
И снова криминальная история, и снова в ней фигурирует алкоголь. 14 января из квартиры на улице Циолковского госпитализировали 54-летнего мужчину. У него были диагностировали тяжелую внутричерепную травму. Спасти пострадавшего не смогли.
Как сообщили в следственном управлении СК по Воронежской области, по подозрению в преступлении задержали 21-летнего парня. Как выяснилось, в ту ночь они находились в одной квартире. Молодой напился и набросился на знакомого с кулаками. Бил руками и ногами по телу и голове.
- На допросе подозреваемый дал признательные показания, подтвердив их при проведении проверки показаний на месте, - комментируют следователи. - Расследование уголовного дела продолжается.
Парню грозит до пятнадцати лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU