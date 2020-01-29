2020-01-29T14:41:56+03:00
Происшествия

В Воронеже 21-летний парень разбил знакомому голову

Ему грозит до пятнадцати лет заключения
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

И снова криминальная история, и снова в ней фигурирует алкоголь. 14 января из квартиры на улице Циолковского госпитализировали 54-летнего мужчину. У него были диагностировали тяжелую внутричерепную травму. Спасти пострадавшего не смогли.

Как сообщили в следственном управлении СК по Воронежской области, по подозрению в преступлении задержали 21-летнего парня. Как выяснилось, в ту ночь они находились в одной квартире. Молодой напился и набросился на знакомого с кулаками. Бил руками и ногами по телу и голове.

- На допросе подозреваемый дал признательные показания, подтвердив их при проведении проверки показаний на месте, - комментируют следователи. - Расследование уголовного дела продолжается.

Парню грозит до пятнадцати лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В воронежском микрорайоне установили шесть новых остановок
Из Воронежа стартует марш-бросок команд ВДВ
На воронежской улице объявился терминатор Т-2020
За неделю 7470 жителей Воронежской области заболели гриппом и ОРВИ
В Воронеже во дворах четырех домов детские площадки превратились в ржавое железо
Нововоронежец, убивший ножом собутыльника, пытался доказать, что это была самооборона
Около 850 пешеходов за год попали под колеса в Воронежской области
1 февраля Tele2 запускает продажи SIM-карт на борту самолетов семи авиакомпаний
Умерла воронежская журналистка Елена Чиркова
Воронежский пятилетний мальчик, перенесший семь инсультов, стал чувствовать себя лучше
25 классов воронежских школ закрыли на карантин
В Воронеже 21-летний парень разбил знакомому голову
В Воронежской области условно-досрочно освобождают каждого шестого заключенного, подавшего ходатайство
Воронежцы чаще всего пишут в мэрию на темы благоустройства, транспорта и дорог
Жительница Воронежской области, получившая удар ножом, смогла вызвать скорую
Военную технику на время воронежского парада Победы обуют в резиновые «башмаки»