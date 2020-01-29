В Воронеже 21-летний парень разбил знакомому голову

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:41:56+03:00

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И снова криминальная история, и снова в ней фигурирует алкоголь. 14 января из квартиры на улице Циолковского госпитализировали 54-летнего мужчину. У него были диагностировали тяжелую внутричерепную травму. Спасти пострадавшего не смогли.

Как сообщили в следственном управлении СК по Воронежской области, по подозрению в преступлении задержали 21-летнего парня. Как выяснилось, в ту ночь они находились в одной квартире. Молодой напился и набросился на знакомого с кулаками. Бил руками и ногами по телу и голове.

- На допросе подозреваемый дал признательные показания, подтвердив их при проведении проверки показаний на месте, - комментируют следователи. - Расследование уголовного дела продолжается.

Парню грозит до пятнадцати лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU