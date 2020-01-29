2020-01-29T14:27:50+03:00
Общество

В Воронежской области условно-досрочно освобождают каждого шестого заключенного, подавшего ходатайство

Причиной тому - поправки в Уголовный кодекс
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Станислава Шевченкофото Станислава ШевченкоФото: из архива «КП»
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В 2019 году заключенные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях Воронежской области, подали в суд 423 ходатайства об условно-досрочном освобождении и 156 – о замене остатка срока на более мягкий вид наказания.

Тенденцией двух последних лет стало удовлетворение судами более половины ходатайств, то есть каждый шестой заключенный был освобожден досрочно.

По данным прокуратуры, 65 условно-досрочно освобожденных лиц снова преступили закон в период неотбытой части наказания. Но это меньше, чем в 2018 году.

- На отмеченную динамику повлияли изменения, внесенные в Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральным законом, согласно которым снижен срок отбытого наказания в виде лишения свободы, после которого суд вправе рассмотреть ходатайство осужденного о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами, - прокомментировали в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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