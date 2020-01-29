Воронежцы чаще всего пишут в мэрию на темы благоустройства, транспорта и дорог

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:55:42+03:00

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В 2019 году в администрацию Воронежа поступило больше 30 тысяч письменных обращений граждан. Часть из них горожане отправили через сервис «Электронная приемная» на сайте мэрии. Причем за последние годы доля электронных писем выросла с 30 до 50 процентов.

Проведенный чиновниками анализ показывает, что чаще всего горожан беспокоят вопросы благоустройства, транспортного обслуживания, дорожного хозяйства и градостроительства: обращений на эту тему было 57,3%. В 15,3% писем воронежцы касались сферы ЖКХ. По сравнению с предыдущим годом большую актуальность приобрели вопросы охраны окружающей среды. А вот темы строительства и землепользования, жилищных отношений, торговли и бытового обслуживания беспокоят горожан заметно меньше, чем раньше.

Как рассказали в мэрии, четверть обращений чиновники рассмотрели и одобрили, причем почти 15% инициатив получили поддержку в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU