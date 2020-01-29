Жительница Воронежской области, получившая удар ножом, смогла вызвать скорую

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:35:16+03:00

Однако скончалась по пути в больницу

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Следователи изучили обстоятельства жестокого убийства жительницы Россошанского района. Преступление произошло в августе прошлого года.

Ночью в частном доме выпивали 39-летний мужчина и 48-летняя женщина. В какой-то момент собутыльники поссорились. Мужчина избил знакомую. Та, не желая продолжать ссору, ушла в другую комнату. Однако мужчина пришел за ней, привел обратно на кухню. Ссора разгорелась с новой силой. Мужчина окончательно вышел из себя и схватился за нож. Он ударил женщину в живот.

- Пострадавшая вызвала сотрудников скорой помощи. Однако в пути следования в больницу женщина скончалась, - комментируют в СУ СКР по Воронежской области.

Дело об убийстве передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит от шести до пятнадцати лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU