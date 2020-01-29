Военную технику на время воронежского парада Победы обуют в резиновые «башмаки»

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:17:51+03:00

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Мы уже писали, что Воронеж оформят к празднованию 75-летнего юбилея Победы. Притом не только флагами и баннерами: особым образом - с применением праздничной символики - декорируют 17 цветников на знаковых памятных местах города.

Хотя до праздника далеко на власти задумали уже и над тем, как будет проходить парад, приуроченный к столь важной дате. Напомним, в 2019 году на параде перед воронежцами проходила масса военной техники. Воронежцы, правда, после этого жаловались на белые следы, оставленные на асфальте. В этом раз было решено подумать об асфальте заранее.

- Чтобы не повредить асфальт во время воронежского парада Победы в этом году, войсковая часть 89425 проработает вопрос об оснащении гусеничной техники специальными резиновыми «башмаками», - уточнили в пресс-службе областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU