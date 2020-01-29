На улице Острогожской в Воронеже установили новую контейнерную площадку

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:13:54+03:00

Это одна из 11 площадок с "лодочками"

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На улице Острогожской появилась современная контейнерная площадка с твердым покрытием, оборудованная по всем правилам санитарных норм. На твердом основании установили контейнеры большой вместимости и благоустроили прилегающую территорию.

- В свою очередь, руководители ТОС по просьбе управы, проводят с местными жителями разъяснительную работу о правилах пользования контейнерной площадкой, - уточнили в управе Ленинского района.

Всего на территории Ленинского района 11 площадок с «лодочками». Некоторые из них не имеют твердого покрытия. Поэтому силами районного комбината благоустройства занимаются обустройством твердого основания из железобетонных плит.

ИСТОЧНИК KP.RU