На улице Острогожской в Воронеже установили новую контейнерную площадку
На улице Острогожской появилась современная контейнерная площадка с твердым покрытием, оборудованная по всем правилам санитарных норм. На твердом основании установили контейнеры большой вместимости и благоустроили прилегающую территорию.
- В свою очередь, руководители ТОС по просьбе управы, проводят с местными жителями разъяснительную работу о правилах пользования контейнерной площадкой, - уточнили в управе Ленинского района.
Всего на территории Ленинского района 11 площадок с «лодочками». Некоторые из них не имеют твердого покрытия. Поэтому силами районного комбината благоустройства занимаются обустройством твердого основания из железобетонных плит.
ИСТОЧНИК KP.RU