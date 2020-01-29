2020-01-29T13:06:10+03:00
Происшествия

Мошенник лишил жительницу Воронежа 160 тысяч рублей

Действовал по проверенной схеме: представился сотрудником банка
Виктор ПАВЛОВ
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Более полумиллиона рублей потеряли жители Воронежской области, пообщавшись с мошенниками за один вчерашний день. В региональном ГУ МВД зафиксировали одиннадцать заявлений об обмане.

Самый большой ущерб за день нанесен 28-летней женщине. Мошенник действовал по стандартной схеме: позвонил, представился сотрудником банка, рассказал, что деньги на счетах клиентки находятся под угрозой. Та с испуга сообщила все личные данные, которые он попросил. Со счетов женщины исчезло 160 тысяч рублей.

Полицейские возбудили дело по статье "Мошенничество". Обманщика ищут. Ну а нам с вами остается рассказать всем знакомым и родственникам: не доверяйте незнакомцам, кем бы они не представлялись!

ИСТОЧНИК KP.RU

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