Мошенник лишил жительницу Воронежа 160 тысяч рублей
Более полумиллиона рублей потеряли жители Воронежской области, пообщавшись с мошенниками за один вчерашний день. В региональном ГУ МВД зафиксировали одиннадцать заявлений об обмане.
Самый большой ущерб за день нанесен 28-летней женщине. Мошенник действовал по стандартной схеме: позвонил, представился сотрудником банка, рассказал, что деньги на счетах клиентки находятся под угрозой. Та с испуга сообщила все личные данные, которые он попросил. Со счетов женщины исчезло 160 тысяч рублей.
Полицейские возбудили дело по статье "Мошенничество". Обманщика ищут. Ну а нам с вами остается рассказать всем знакомым и родственникам: не доверяйте незнакомцам, кем бы они не представлялись!
ИСТОЧНИК KP.RU