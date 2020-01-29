Воронежцев предупреждают о наступлении ураганного ветра

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:57:52+03:00

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От Воронежского гидрометцентра поступило очередное предупреждение о наступлении ураганного ветра. 30 января с 6.00 до 18.00 часов местами по Воронежу и области ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с.

Спасатели напоминают, что смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и уж тем более подходить к оборвавшимся проводам.

- Рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них метров на 30-40, - предупреждают в ГУ МЧС по Воронежской области.

Если сильный ветер застанет вас на улице, укройтесь в подземных переходах или подъездах зданий. Но не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение, например, шифера.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «01», с мобильного «112», телефон доверия - 277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU