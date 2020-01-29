Воронежский «Факел» победил в первом матче 2020 года томскую «Томь»

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:23:28+03:00

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«Факел» начал 2020 год совсем не так, как провел 2019-й. Игра с «Томью» на сборе в турецком Сиде, пусть и контрольная, как бы сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, не любящий слово «товарищеская», прибавила воронежским болельщикам положительных эмоций.

Главное, что хочется отметить, - начали прорезаться комбинации, временами даже напоминавшие фирменные спартаковские «стеночки» с контролем мяча. Первый гол «Факела» в 2020 году отменили из-за положения вне игры. Зато точный удар новичка Максима Григорьева на 38 минуте после умного паса Павла Яковлева был уже вполне законным – 1:0.

И уж совсем классной комбинацией получилась на 78 минуте: там и пасы хорошие были, и обводка, пусть и не полностью удачная, и завершающий удар Ивана Пухова – 2:0. Жаль, что почти тут же «зевнули» атаку «Томи», и Павлу Киреенко оставалось только с метра не промахнуться мимо пустых ворот – 2:1.

Сдержанный оптимизм был и в словах главного тренера «Факела» Владимира Бесчастных после игры:

- Впечатления от игры приятные. В первом тайме были и моменты, и неплохая реализация, хотя порой в концовке можно было бы действовать и лучше. Во втором при нескольких хороших подходах к воротам «Томи» порой неправильно оценивали ситуацию, выбирали не лучшее продолжение. Но ошибки всегда есть. Продолжаем работать. Пробуем новые сочетания с пришедшими в «Факел» игроками. Перед игрой почувствовал боль в шее Сергей Брызгалов. Рвался на поле, ему даже сделали обезболивающий укол, но решили все-таки его здоровьем не рисковать.

Победа, пусть и на сборах, это хорошо. Но нужно, чтобы и в чемпионате приятный рисунок игры сохранить. И даже улучшить. Чтобы подняться с последнего места в таблице ФНЛ, нужно проявить сверхусилия.

1 февраля «Факел» сразится командой «Челик» из города Зеница Боснии и Герцеговины. Эта команда в своем чемпионате идет на предпоследнем, 11 месте. Так что с «Факелом» они пока товарищи по несчастью. О времени начала игры сообщат дополнительно.

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28.01.2020 Видеоотчёт о матче Факел-Томь.fakelfc.ru

ИСТОЧНИК KP.RU