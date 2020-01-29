Перелеты из Воронежа по России подешевели на 20%
Стоимость авиабилетов туда и обратно, забронированных на перелеты по России из Воронежа, снижается. С такими данными выступили аналитики сервиса Biletix.
Средний чек подешевел аж на 20%. В январе прошлого года клиенты бронировали перелет на первое полугодие в среднем за 8251 рублей, тогда как в январе 2020-го - 6638 рублей.
- Наибольшей популярностью у воронежцев пользуются Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Краснодар, - отмечают аналитики.
Перелеты в другие страны тоже подешевели, но не так сильно - на 6%. Средний чек снизился с 17613 до 16538 рублей. Самые популярные направления - Ереван, Стамбул и Барселона.
ИСТОЧНИК KP.RU