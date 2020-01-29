Перелеты из Воронежа по России подешевели на 20%

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:45:30+03:00

Зимой выгодней не только летать, но и бронировать на лето. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Речь идет о билетах туда и обратно, забронированных заранее

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Стоимость авиабилетов туда и обратно, забронированных на перелеты по России из Воронежа, снижается. С такими данными выступили аналитики сервиса Biletix.

Средний чек подешевел аж на 20%. В январе прошлого года клиенты бронировали перелет на первое полугодие в среднем за 8251 рублей, тогда как в январе 2020-го - 6638 рублей.

- Наибольшей популярностью у воронежцев пользуются Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Краснодар, - отмечают аналитики.

Перелеты в другие страны тоже подешевели, но не так сильно - на 6%. Средний чек снизился с 17613 до 16538 рублей. Самые популярные направления - Ереван, Стамбул и Барселона.

ИСТОЧНИК KP.RU