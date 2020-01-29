Воронежцам рассказали, в чем преимущества налогового режима самозанятых
Все жители Воронежской области с 1 января текущего года могут зарегистрироваться как самозанятые и платить соответствующий налог. Как уточняют в региональном УФНС, основные преимущества такого налогового режима следующие:
- можно работать без оформления в качестве ИП;
- простая регистрация через интернет без визита в налоговую инспекцию, вам только необходимо скачать бесплатное мобильное приложение «Мой налог»;
- нет обязанности уплачивать фиксированные страховые взносы;
- нет необходимости в приобретении и применении контрольно-кассовой техники;
- отсутствует обязанность предоставления налоговой отчетности;
- налог к уплате исчисляется автоматически;
- налоговые ставки:
- 4% при получении доходов от физических лиц
- 6% при получении доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Дополнительную информацию можно получить по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.
ИСТОЧНИК KP.RU