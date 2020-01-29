2020-01-29T11:20:56+03:00
Общество

Воронежцам рассказали, в чем преимущества налогового режима самозанятых

Им не нужно оформлять ИП, платить страховые взносы и покупать кассовые аппараты
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
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Все жители Воронежской области с 1 января текущего года могут зарегистрироваться как самозанятые и платить соответствующий налог. Как уточняют в региональном УФНС, основные преимущества такого налогового режима следующие:

- можно работать без оформления в качестве ИП;

- простая регистрация через интернет без визита в налоговую инспекцию, вам только необходимо скачать бесплатное мобильное приложение «Мой налог»;

- нет обязанности уплачивать фиксированные страховые взносы;

- нет необходимости в приобретении и применении контрольно-кассовой техники;

- отсутствует обязанность предоставления налоговой отчетности;

- налог к уплате исчисляется автоматически;

- налоговые ставки:

- 4% при получении доходов от физических лиц

- 6% при получении доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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