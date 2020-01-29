Настойчивый воронежский автомобилист предлагал деньги сотруднице ГИБДД
Во время дежурства на улице Машиностроителей инспекторы ГИБДД остановили "Ладу-Весту", водитель которой выглядел очень уж подозрительно. 43-летнего мужчину направили на медосвидетельствование. Подтвердилось, что концентрация алкоголя в его крови куда выше допустимой.
Мужчина не закатывал скандалов, а спокойно подписал все бумаги. Однако вскоре выяснилось, что он не намерен мириться с суровым наказанием. Автомобилист приехал в отдел ГИБДД на улице Обручева, выяснил, в каком кабинете находится его материал, и зашел туда с конвертом в руке.
Сотрудница полиции предупредила, что дача взятки - это уголовное преступление. Но посетитель был настойчив и продолжил попытки "договориться". Предлагал, кстати, 15 тысяч рублей. Представительница ГИБДД сообщила о предложении дежурным. На место вызвали сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по г. Воронежу.
В следственном управлении СК России по Воронежской области сообщили, что возбудили уголовное дело. За покушение на дачу взятки мужчине грозит до восьми лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU