Настойчивый воронежский автомобилист предлагал деньги сотруднице ГИБДД

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:53:48+03:00

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Во время дежурства на улице Машиностроителей инспекторы ГИБДД остановили "Ладу-Весту", водитель которой выглядел очень уж подозрительно. 43-летнего мужчину направили на медосвидетельствование. Подтвердилось, что концентрация алкоголя в его крови куда выше допустимой.

Мужчина не закатывал скандалов, а спокойно подписал все бумаги. Однако вскоре выяснилось, что он не намерен мириться с суровым наказанием. Автомобилист приехал в отдел ГИБДД на улице Обручева, выяснил, в каком кабинете находится его материал, и зашел туда с конвертом в руке.

Сотрудница полиции предупредила, что дача взятки - это уголовное преступление. Но посетитель был настойчив и продолжил попытки "договориться". Предлагал, кстати, 15 тысяч рублей. Представительница ГИБДД сообщила о предложении дежурным. На место вызвали сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по г. Воронежу.

В следственном управлении СК России по Воронежской области сообщили, что возбудили уголовное дело. За покушение на дачу взятки мужчине грозит до восьми лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU