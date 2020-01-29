Четверо пострадали в столкновении «Лады» и «Киа» в Воронежской области

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:37:41+03:00

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На дороге Острогожск-Алексеевка произошло ДТП с пострадавшими. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Авария случилась вчера, 28 января, примерно в 20.50. На перекрестке столкнулись ВАЗ-2110 и "Киа-Спектра". По предварительным данным, 38-летняя женщина, которая сидела за рулем "Лады", должна была пропустить иномарку.

Фото ГУ МВД по Воронежской области.

Пострадали водитель и пассажиры "десятки" - 12-летняя девочка и 25-летний мужчина, а также пассажирка "Киа" -18-летняя девушка. Госпитализация не потребовалась. Помощь всем четверым оказали на месте.

Судя по фотографиям поврежденных автомобилей, все могло закончиться гораздо хуже. Полицейские проводят проверку по факту аварии.

За минувшие сутки в области зарегистрировано 109 ДТП, из них в Воронеже - 83. На дорогах пострадали 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU