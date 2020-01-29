2020-01-29T08:50:23+03:00
Происшествия

Ночью в воронежском райцентре горел автомобиль вместе с гаражом

Пожарные справились с огнем за 22 минуты
Виктор ПАВЛОВ
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Огонь разгорелся внутри помещения.Огонь разгорелся внутри помещения.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Семь пожарных на двух спецмашинах привлекались к тушению возгорания в Верхней Хаве. Огонь разгорелся минувшей ночью в гараже на улице Мира. Вызов поступил в 2.49, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Как выяснилось, полыхал и сам гараж, и находящаяся внутри него машина - ВАЗ-2107. Огонь был потушен спустя 22 минуты после вызова. Никто не пострадал. Автомобиль остался относительно целым: повреждена краска.

Ранее вместе с экспертами ВДПО мы выяснили, какой огнетушитель лучше всего возить в машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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