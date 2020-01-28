2020-01-28T18:03:16+03:00
Происшествия

В Воронеже сиделка украла у ветерана войны 2,5 миллиона рублей

Она установила на карте 92-летнего пенсионера мобильный банк и потихоньку снимала с нее деньги
Юрий КОЗЛОВ
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В Советском районе разоблачили 41-летнюю сиделку, обокравшую 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Пожилой мужчина нанял ее для помощи по хозяйству. Сиделке он отдавал деньги за ее работу и на продукты на месяц. Но ей этого показалось мало.

По данным следствия, женщина установила в телефоне ветерана мобильный банк и с сентября 2018-го по август 2019 года снимала с него деньги. Пока ее не поймали за руку, сиделка успела украсть со счета пенсионера более 2,5 миллионов рублей. Когда ветеран заметил, что деньги исчезли, он обратился в полицию.

- Полицейские возбудили уголовное дело по п. «в», «г» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в крупном и особо крупном размере, с банковского счета». Прокурор Советского района предъявил в суд гражданский иск о взыскании с сиделки 2,5 млн. рублей. Уголовное дело направили в Советский районный суд, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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