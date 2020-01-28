За массу нарушений чиновники Фонда капремонта Воронежской области отделались легким испугом

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:27:43+03:00

В региональном Фонде капремонта пообещали усилить контроль за подрядчиками. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Проверка прокуратуры показала, что во многих многоэтажках ремонт провели кое-как, а деньги подрядчикам все равно перечислили

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Сотрудники прокуратуры Воронежской области во время проверки обнаружили массу нарушений в работе фонда капитального ремонта.

К примеру, из предъявленных к оплате порядка 15 млн. руб. штрафов оплачено всего лишь 3 млн. При этом юристы не спешили обращаться в суд.

Грубые нарушения допускали при проведении конкурсов на выполнение работ по капремонту. К примеру, одним из контрактов предусматривалась поставка и установка лифтового оборудования, не сертифицированного по действующим ГОСТ.

Были факты разработки проектно-сметной документации на проведение ремонта в отсутствие надлежащей оценки технического состояния многоквартирных домов. Несмотря на неудовлетворительное состояние всей крыши в воронежском многоквартирном доме № 62 на улице сметой была предусмотрена только частичная замена деревянных конструкций.

Похожие нарушения явились основанием для неоднократного продления срока действия договора на ремонт нескольких домов по воронежской улице Плехановской. Он был заключен фондом с ООО «Альфа-Гарант». Работы в полном объеме не были завершены подрядчиком и после окончания срока действия договора.

Также сотрудники Фонда капремонта недостаточно хорошо контролировали качество выполнения подрядными организациями ремонтных работ, их соответствие проектной документации. Например, при ремонте дома № 20/1 на Ленинском проспекте частично не заменили деревянные конструкции крыши, пораженные грибком, плесенью, а кое-где и разрушенные.

Подобные нарушения обнаружили также при осмотре еще пяти многоквартирных домов: № 1 по ул. Кирова, № 44 по ул. Чапаева, № 76 по Ленинскому проспекту, № 55 по ул. Ленинградская, № 11 по улице Циолковского.

По результатам проверки сотрудники областной прокуратуры внесли представление руководителю фонда капитального ремонта об устранении нарушений закона. Заместителя директора и начальника отдела фонда привлекли к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

В Фонде капремонта результаты проверки прокомментировали так:

– Нарушения, выявленные в ходе проверки прокуратуры, относятся к работе подрядных организаций, договоры с которыми заключались еще в 2017-2018 годах. С приходом нового директора, то есть, начиная с июня 2019 года, в Фонде капитального ремонта был ужесточен контроль за выполнением подрядчиками своих обязательств. Всем организациям, допустившим нарушения сроков производства работ и отклонения по качеству работ, выставили более 150 претензий на общую сумму более 15 миллионов рублей. С подрядчиками, которые не выплатили начисленные штрафы и неустойки добровольно, Фонд капитального ремонта судится.

Были расторгнуты договора с ООО «Алекс», которое не выполнило свои обязательств по капремонту домов в Борисоглебске, а также с ООО «ВоронежЛифтИнвест» (его сотрудники не провели замену 44 лифтов в Нововоронеже). Последнюю в региональном УФАС включили в реестр недобросовестных подрядных организаций на три года.

В новые договоры с подрядчиками внесут изменения, ужесточающие ответственность за нарушение графиков производства работ, в том числе финансовую. Также усилят строительный контроля за объектами капремонта, включая внедрение систем фото- и видеофиксации хода работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU